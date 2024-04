Ein Phänomen – weit über den Sport hinaus

„Wenn ich an die Zukunft des Frauen-Basketballs denke, wird er natürlich weiterwachsen, sei es auf WNBA-Ebene oder auf College-Ebene. Jeder sieht es. Jeder weiß es“, sagte Clark nach der 75:87-Niederlage ihrer Iowa Hawkeyes im Finale der College-Meisterschaft gegen South Carolina.

Clark lockt über 20 Millionen TV-Zuschauer an

Denn es ist hauptsächlich Clark zu verdanken, dass der Frauen-Basketball derzeit in den USA einen Boom erlebt, wie es ihn nur selten zuvor gegeben hat.

Das Finale des NCAA Tournaments, besser bekannt als March Madness, lockte in den Vereinigten Staaten im Schnitt 18,7 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. In der Spitze sahen sogar 24 Millionen zu.

Es ist damit das meistgesehene Basketball-Spiel in den USA seit 2019. Nicht einmal die NBA, die große Glamour-Liga der männlichen Superstars, kam in den vergangenen fünf Jahren an diese Werte heran.