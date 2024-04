NBA: Eine unvollendete Ikone hört auf

Sein spektakuläres Markenzeichen waren von Beginn an seine krachenden Dunks. In der Saison 2010/11 gewann er mit einem Sprung über ein Auto den Slam Dunk Contest.

Griffin und Paul machten aus den Clippers „Lob City“

An seine starken Leistungen in L.A. konnte er aber weder bei den Pistons noch bei den Brooklyn Nets anknüpfen, wohin er per Buyout in der Saison 2020/21 transferiert wurde.