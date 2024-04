Nowitzki "sauer" wegen Doncic: "Bricht jeden meiner Rekorde"

Als Dirk Nowitzki seine Karriere bei den Dallas Mavericks beendete, trat Luka Doncic in seine Fußstapfen - und droht nun sogar, den Würzburger zu übertrumpfen.

„Mann, ich bin so wütend. Er bricht jeden meiner Rekorde“, sagte Nowitzki in der Sendung „NBA Unplugged with Kevin Hart“ - und lachte dabei.