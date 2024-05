Der unterschätzteste Spieler der NBA?

Die Boston Celtics sind in der laufenden NBA-Saison das Maß aller Dinge und der Favorit auf die Meisterschaft. Trainer Joe Mazzulla stehen mit Jason Tatum, Jaylen Brown und Kristaps Porzingis drei schillernde Stars zur Verfügung. Doch mit Derrick White hat er auch den wohl unterschätztesten Spieler der Liga in seinen Reihen.

In der ersten Playoff-Runde gegen die Miami Heat spielte der Guard durchschnittlich in den fünf Partien 34 Minuten und legte in denen 22,4 Punkte, 3,2 Assists, 3,6 Rebounds und einen Block auf. Damit war er hinter Brown (22,8 Punkte) der zweitbeste Scorer seines Teams. Auch im ersten Playoff-Viertelfinale gegen die Cleveland Cavaliers war White mit 25 Punkten zweitbester Akteur der Celtics. Der Guard ist laut StatMuse seit über 20 Jahren der erste Spieler, der in Playoffs über 20 Zähler, eine Wurfquote von über 55 Prozent, eine Dreierquote von über 50 Prozent sowie eine Freiwurfquote von über 90 Prozent hat.

Eine Entwicklung, die zu Beginn seiner Karriere die wenigsten erwarteten. Beim Draft 2017 dauerte es lang, bis die San Antonio Spurs zuschlugen. Er wurde als 29. Spieler, also als Vorletzter der ersten Auswahlrunde, von den Texanern berufen.

NBA: Monsterblocker Derrick White

Aber White nur auf seinen offensiven Output zu begrenzen, wäre fatal, denn er zählt zu den besten Verteidigern in der gesamten Liga. Nicht umsonst wurde der 29-Jährige in der vergangenen Saison ins zweite All-Defensiv-Team gewählt. Unter Basketballern zählt White mit seiner Größe von 1,93 Metern zu den kleineren Spielern. Dies macht ihn in der Abwehr aber sehr wendig und agil. Kaum ein Akteur bekommt es konstant hin, White abzuschütteln.

Trotz seiner Größe ist der Guard ein Block-Monster. Während der regulären Saison legte er durchschnittlich 1,2 Blocks pro Spiel auf und lag damit im Vergleich mit allen anderen NBA-Akteuren auf Platz 16. White ist in der Auflistung hinter Scottie Barnes erst der zweite Spieler, der nicht die Position des Centers bekleidet. Der 29-Jähirge ist einer von zehn Spielern, die in dieser Saison in mindestens 60 Spielen durchschnittlich mindestens einen Steal und einen Block erzielt haben. Er und Alex Caruso (Chicago Bulls) sind die einzigen beiden Guards in dieser exklusiven Gruppe.

„White hat sein Spiel rasant verbessert“

Diese Defensivstärke gepaart mit seinem offensiven Output machte ihn auch in den bisherigen Playoffs für Boston zu einem wichtigen Faktor während des 4:1-Sieges in der Serie gegen Miami. Im Anschluss der ersten Runde schrieb ESPN über den Guard: „White ist nicht unbedingt der beste Akteur der Celtics, aber er könnte ihr unverzichtbarster Spieler sein.“

Derrick White und die Boston Celtics wollen ihre 18. NBA-Meisterschaft gewinnen

Der 29-Jährige steht aufgrund der Strahlkraft des Star-Trios nicht im Mittelpunkt. Er ordnet sich der Mannschaft unter, aber weiß genau, wie er ihr helfen kann. Teamkollege Jaylen Brown wurde am Rande des All-Star-Wochenendes im Februar darauf angesprochen, welcher NBA-Star der unterschätzteste Spieler der Liga ist. Seine Antwort: „Ich denke, White hat sein Spiel in einem rasanten Tempo verbessert, so dass es für die Fans schwer ist, mitzuhalten. Wenn er in Fahrt kommt, kann er jeden Abend 30 Punkte erzielen. Er kann punkten, verteidigen und auf beiden Seiten spielen. Ich würde sagen, Derrick White.“

White: Erst Bankspieler, jetzt Schweizer Taschenmesser

Als er vor zwei Jahren per Trade von den San Antonio Spurs nach Boston kam, war er zunächst ein Reserve-Guard, der hinter Marcus Smart auf der Bank saß. Coach Mazzulla beförderte ihn nach Smarts Abgang in die Starting Five und seitdem hat er sich in die Rolle des Schweizer Taschenmessers eingefunden, die die Celtics-Fans so lieben gelernt haben. Tatum, Brown und Porzingis stehen im Mittelpunkt des Interesses, weil sie das Team anführen. Aber White ist als das wohl wichtigste Puzzleteil der Celtics, das nicht bei vielen Leuten auf dem Radar ist.

