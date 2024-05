NBA: Dallas siegt zum Auftakt des Play-off-Halbfinales

Die Basketballer der Dallas Mavericks haben einen perfekten Auftakt in ihr Play-off-Halbfinale hingelegt. Das NBA-Team um Superstar Luka Doncic siegte bei den Minnesota Timberwolves in Spiel eins des Finales der Western Conference mit 108:105 und ging in der Best-of-seven-Serie in Führung. Spiel zwei steigt in der Nacht zu Samstag.