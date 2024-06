Mit Deutschland-Bild! Weltverband verhöhnt Celtics

Während viele Verantwortliche und NBA-Fans in den USA der Meinung sind, dass „World Champion“, also Weltmeister, korrekt wäre, sieht es der Großteil des Rests der Welt ein wenig anders.

Nun ist dieser Streit ein wenig aufs Neue entbrannt, nachdem die Boston Celtics nach ihrem Triumph über die Dallas Mavericks in den NBA-Finals wie selbstverständlich einen Tweet absetzten, indem sie sie sowohl in der Grafik als auch im Text als „World Champions“ bezeichnen.

DBB reagiert auf NBA-Champion Celtics: „Weltmeister von was?“

Damit spielte der Deutsche Basketball Bund wohl auf den US-Sprinter Noah Lyles an. Dieser hatte nach seinen WM-Goldmedaillen über 2023 gesagt: „Wissen Sie mir, was mich am meisten schmerzt? Ich muss mir die NBA-Finals ansehen, und sie werden dort zum Weltmeister gekürt. Weltmeister von was? Den Vereinigten Staaten?“