NBA Free Agency: Clippers-Ära gescheitert? NBA-Superstar wechselt - und unterschreibt fetten Vertrag

Paul George und die LA Clippers gehen getrennte Wege. Während der alternde Superstar sich wohl in Philadelphia den Traum einer Meisterschaft erfüllen will, müssen sich die Clippers alte Fehler eingestehen.

Paul George will in den kommenden Saisons um den Titel mitspielen - allerdings nicht mehr für die Los Angeles Clippers. Wie die Franchise aus LA vermeldete, ist man in Gesprächen bezüglich einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags krachend gescheitert.

George-Abschied aus LA fix

Nach verheißungsvollen Playoff-Runs 2020 (Conference Semi-Finals) und 2021 (Conference Finals) verpassten die Clippers 2022 die Playoffs gänzlich, aus denen sie sich in den kommenden beiden Jahren bereits nach der ersten Runde in den Sommer-Urlaub verabschieden mussten. Vor allem Verletzungen des Star-Ensembles, insbesondere von Leonard, machten den Clippers immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Clippers gaben für George ihre Zukunft her - und müssen jetzt umbauen

Sind die 76ers mit George reif für die Meisterschaft?

In Philadelphia trifft George derweil auf Joel Embiid und Tyrese Maxey, der am Montag einem Fünfjahresvertrag mit inkludiertem Gesamtsalär von 204 Millionen Dollar zustimmte, sowie zahlreiche vielversprechende Rollenspieler. Angesichts des Kaders ist der Wechsel an die Ostküste also definitiv ein nachvollziehbarer Schritt.