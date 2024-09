"Einer der größten Fehler im Jahr 2024" - Reporter-Beben zieht große Kreise

Das Reporter-Beben in den USA geht weiter und zieht immer größere Kreise. Nun schalten sich sogar absolute Sport-Größen ein und zeigen sich entsetzt.

Das Reporter-Beben in den USA geht weiter und zieht immer größere Kreise. Nun schalten sich sogar absolute Sport-Größen ein und zeigen sich entsetzt.

NBA -Fans weltweit machen sich Sorgen - gibt es in Zukunft bei ESPN keine tiefgründigen Analysen mehr und nur noch möglichst klickträchtige Hot Takes mit teils wenig Substanz von Stephen A. Smith, Kendrick Perkins und Co.?

Diese Befürchtung, was eines der größten Sportnetzwerke der Welt betrifft, äußern aktuell zumindest viele Fans der besten Basketball-Liga der Welt, nachdem The Athletic von der Trennung von Zach Lowe und seinem bisherigen Arbeitgeber ESPN berichtet hatte, der in der Basketball-Szene einen hervorragenden Ruf genießt.