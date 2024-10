LeBron-Sohn enttäuscht: Bronny James' Statistiken sind katastrophal

Das Experiment der Los Angeles Lakers mit Bronny James droht zu scheitern, bevor es überhaupt richtig beginnt. Keiner der 494 NBA-Spieler hat in der Preseason eine so miese Bilanz wie der Sohn von LeBron.

So schlecht war bisher sonst keiner! In der Preseason der NBA hat Bronny James für einen Negativwert gesorgt. Wenn er auf dem Parkett war, erzielten seine Los Angeles Lakers 40 Punkte weniger erzielt als der Gegner. Es ist - gemeinsam mit Alex Sarr und Jordan Poole von den Washington Wizards - die schlechteste Plus/Minus-Bilanz aller 494 NBA-Spieler, die bislang in der Preseason aufgelaufen sind.

Lakers erfüllen LeBrons Wunsch

Und dennoch lotsten ihn die Lakers in die NBA - auch um LeBron seinen Wunsch zu erfüllen, als erster Vater in der Basketball-Profiliga mit seinem Sohn auf dem Feld zu stehen, und das auch noch im selben Team.

Auch die Traditionsfranchise dürfte jedoch über die schlechten Statistik-Werte von James Jr. in der Preseason - er brachte es im Schnitt seiner drei Einsätze bislang auf nicht einmal einen Punkt - nicht begeistert sein. Vor allem die Dreier-Quote ist besorgniserregend. In der Preaseason steht er bei null Treffern in vier Versuchen. In der Las Vegas Summer League traf er nur 3 von 19 und im College 16 von 60.