Pikanter Reporter-Hammer in der NBA!

Reporter-Hammer in der NBA ! Wie Insider Shams Charania am Montag bekanntgab, wird er sich vor dem Start der neuen NBA-Saison TV-Sender ESPN anschließen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Er blicke auf „erstaunliche sechs Jahre bei The Athletic und Stadium “ zurück, mit seinem neuen Engagement bei ESPN sei nun ein Traum wahr geworden. Durch den Deal wird Charania der jüngste Nachrichtenchef des Senders.

Charania folgt auf „Woj“ bei ESPN

„Woj“ hatte sich in den vergangenen sieben Jahren bei ESPN mit seinen Einblicken rund um das Geschehen in der stärksten Basketball-Liga der Welt einen großen Namen in der NBA-Welt gemacht.