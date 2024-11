Eine Enthüllung, die die Welt schockierte

Am 7. November 1991 macht NBA-Ikone Earvin „Magic“ Johnson seine HIV-Infektion öffentlich. Seine Offenbarung hat Folgen weit über den Sport hinaus - bis heute.

Am 7. November 1991 macht NBA-Ikone Earvin „Magic“ Johnson seine HIV-Infektion öffentlich. Seine Offenbarung hat Folgen weit über den Sport hinaus - bis heute.

Earvin Johnson ist ein höflicher Mann. Sekunden, bevor er an diesem 7. November 1991 die Welt mit seinen Worten erschüttert, richtet „Magic“ sich zu seinen stattlichen 2,06 Metern auf, er lächelt, nickt in die Runde und wünscht allen einen „schönen Nachmittag“.

Dann sagt der Basketball -Superstar: „Ich bin mit HIV infiziert und beende deswegen heute meine Karriere.“ Die Nachricht ist ein Schock. Die Krankheit AIDS sei bei ihm nicht ausgebrochen, versichert „Magic“ Johnson, seiner schwangeren Ehefrau Cookie gehe es gut: „Sie ist negativ, das ist also kein Problem.“

Zeitenwechsel wegen „Magic“

Dass er Recht behalten sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht jeder glauben - mit Blick auf die vielen Tragödien, die das epidemisch verbreitete Virus in diesen Jahren verursacht hatte. Auch im Sport hatte sie prominente Todesopfer wie die früheren Tennis-Stars Arthur Ashe und Michael Westphal gefordert.

Johnson, damals 32 Jahre alt, war auf dem Höhepunkt seines Ruhms: 1979 als erster Draft Pick von den Los Angeles Lakers gewählt, an der Seite der Legende Kareem-Abdul Jabbar zum Superstar gereift, fünfmal NBA -Meister, dreimal MVP, Hauptdarsteller der vielleicht größten Rivalität der Basketball-Historie mit Larry Bird von den Boston Celtics .

Ereignis von Tragweite

Johnson nahm die Botschafterrolle an, die ihm unfreiwillig zufiel - und musste dafür neben viel Zuspruch auch viel Unschönes in Kauf nehmen: Vorwürfe, dass er selbst schuld an der Infektion sei (von der er später zugab, dass sein ausschweifendes Liebesleben die Ursache war). Gerüchte, dass er homosexuell sei und es leugne. Kritik, dass er mit dem dringenden Rat zu „Safer Sex“ unkeusches Verhalten befördern würde.