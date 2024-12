"Ist das alles?" Neue Wagner-Doku liefert Einblicke in die NBA-Welt

Das deutsche Brüder-Duo aus Franz und Moritz Wagner wurde über zwei Jahre lang für eine Doku-Serie begleitet, die am 9. Dezember erscheint. Dabei geben die Geschwister private Einblicke in ihr Leben - und sprechen auch über unangenehme Themen.

Nun geben die beiden Berliner tiefere Einblicke in ihren Alltag in der besten Basketballliga der Welt. Für die neue Dokumentation „The Wagner Brothers: Zwei Brüder, ein Traum“, die am 9. Dezember um 10 Uhr in der Mediathek des ZDF erscheint, wurden die Brüder in den letzten zwei Jahren begleitet.