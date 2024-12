NBA: Hartenstein erneut on fire bei OKC-Sieg

Isaiah Hartenstein und sein Team Oklahoma City Thunder lassen sich in der NBA auch bei den Indiana Pacers nicht bremsen. Der deutsche Basketball-Star betont dabei, was ihm wichtig ist.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und sein Team Oklahoma City Thunder haben in der NBA auch ihr viertes Spiel nach dem bitter verlorenen Pokalfinale gewonnen. Bei den Indiana Pacers setzte sich OKC 120:114 durch und festigte mit dem 24. Sieg im 29. Saisonspiel seine Spitzenposition in der Western Conference. Hartenstein gelang mit 11 Punkten und 13 Rebounds sein fünftes Double-Double in Serie und sein elftes in dieser Spielzeit.