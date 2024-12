NBA: Heißes Gerücht um Schröder

Dennis Schröder spielt für die Brooklyn Nets in der NBA eine überragende Saison. Trotzdem will ihn sein Team wohl abgeben. Wechselt der Weltmeister zu einem Top-Team?

Muss Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder in der NBA bald in eine neue Heimat umziehen? Wie ESPN-Insider Shams Charania in seinem neuesten Bericht über verschiedenste Trade-Gerüchte erklärt, sollen verschiedene Top-Teams Interesse an Schröder haben.