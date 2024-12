Spektakulärer NBA-Trade: LeBron-Kollege muss gehen!

Im Gegenzug erhält das Team um Superstar LeBron James die Spieler Dorian Finney-Smith und Shake Milton, wie ESPN am Sonntag berichtete. Die Lakers geben zudem ihre eigenen Zweitrundenpicks für die Jahre 2027, 2030 und 2031 an die Nets ab.

Russell wurde in Brooklyn einst All-Star

In der aktuellen Saison erzielt der 28-jährige Point Guard durchschnittlich 12,4 Punkte, 2,8 Rebounds und 4,7 Assists in 26,3 Minuten pro Spiel.

Vielseitigkeit und finanzielle Flexibilität

Strategische Vorteile für die Nets

Die Nets profitieren von zusätzlichem Draft-Kapital und einer verbesserten Gehaltsstruktur. Russells auslaufender Vertrag trägt dazu bei, dass Brooklyn nun über 31 Draft-Picks in den nächsten sieben Jahren verfügt - darunter 15 Erstrunden- und 16 Zweitrundenpicks - sowie über 60 Millionen Dollar an Cap Space in der Offseason. Bereits Anfang des Monats hatten die Nets Dennis Schröder an die Golden State Warriors für drei Zweitrundenpicks abgegeben.