Das Symbol einer schillernden Karriere

Niklas Senger 17.01.2026 • 11:17 Uhr Kaum ein Sportler polarisierte vor, während und nach seiner Karriere so sehr wie Dennis Rodman. Der schillernde Basketball-Star ging in die Geschichte ein, sorgte vor 29 Jahren aber für einen Moment, der symbolisch für die zahlreichen Skandale seines Lebens steht.

Fünf NBA-Meisterschaften, zwei Auszeichnungen zum Defensive Player of the Year und zwei All-Star-Nominierungen: Der Name Dennis Rodman zählt zu den größten und zugleich schillerndsten der Basketball-Geschichte, und doch wurde sein Leben immer wieder von Skandalen begleitet.

Vor 29 Jahren ereignete sich eine Szene, die symbolisch für die Unberechenbarkeit von Rodman steht. Am 15. Januar 1997 - in Deutschland war bereits der 16. Tag des Monats angebrochen - kam es bei ihm zu einer Kurzschlussreaktion.

Bei einem Spiel in Minnesota jagte Rodman einen Rebound und verlor seine Balance. Im Kampf um den Ball hüpfte der damalige Star der Chicago Bulls in Richtung der am Spielfeldrand positionierten Fotografen und stürzte zu Boden. Es folgte eine Situation, die Rodman offenbar dermaßen erzürnte, dass er den damals 48 Jahre alten Kameramann Eugene Amos mit einer kräftigen Beinbewegung in die Leistengegend trat.

200.000 US-Dollar Abfindung: Bulls verteidigen Rodman

Amos wurde anschließend mit einer Trage aus der Arena gebracht und hielt sich für kurze Zeit im Krankenhaus auf. Rodman wurde von der NBA für elf Spiele gesperrt und musste eine Strafe in Höhe von 25.000 US-Dollar zahlen. Dazu kam eine Abfindung für das Opfer über 200.000 US-Dollar.

Dennoch war sich der durch seine harte Spielweise bekannt gewordene Rodman keiner Schuld bewusst. Er sagte der Los Angeles Times: „Ich weiß, dass ich ihn am Oberschenkel getroffen habe. Wenn man sich das Videomaterial ansieht, erkennt man, dass ich ihn am Oberschenkel getroffen habe. Er hat mit mir geredet. Ich sagte: ‚Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe.‘ Er sagte: ‚Geh weg von mir.‘“

„Plötzlich ist er ohnmächtig geworden“, erklärte Rodman damals weiter und warf Amos theatralisches Verhalten vor: „Er wurde auf einer Trage weggebracht? Das war für mich ein bisschen dramatisch. Ich schicke ihm ein paar Rosen … alles Liebe, Dennis.“

Auch wenn er seine Strafe für den Aussetzer erhielt, stellten sich die Chicago Bulls damals hinter ihren Star. So behauptete Bulls-Profi Scottie Pippen: „Wenn man so nah am Spiel ist, muss man bereit sein, aus dem Weg zu gehen. Das ist die NBA. Das ist unser Spielfeld.“

Als Hausmeister Rodman am Flughafen 50 Uhren klaute

Die unschönen Bilder waren jedoch nur ein winziges Kapitel in der Karriere von Rodman. Mit 13,1 Rebounds pro Spiel ging er als einer der Besten auf diesem Gebiet in die Geschichte ein. Doch gleichzeitig wurde die bunteste Figur der Basketball-Geschichte auch zu einem Popkultur-Phänomen, einer festen Größe des Nachtlebens und einem wahrhaftigen Exzentriker.

Geboren wurde Dennis Rodman am 13. Mai 1961 im Bundesstaat New Jersey und wuchs als Sohn einer alleinerziehenden Mutter auf, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, als Rodman gerade einmal drei Jahre alt war. Laut eigenen Angaben blickt Rodman auf eine schwierige Kindheit zurück und soll von seiner Mutter zweimal aus dem Haus geworfen worden sein.

Nachdem Rodman die High School abgeschlossen hatte, arbeitete er zunächst als Nachthausmeister an einem Flughafen in Dallas-Fort Worth. Dort sorgte er auch für den ersten großen Eklat seines Lebens. Rodman stahl 50 Uhren aus einem Geschäft, wurde von den Überwachungskameras erwischt und schnell von der Polizei verhaftet.

Eine Anklage soll jedoch nie erhoben worden sein, zumal die Polizei das Diebesgut schnell wiederfand. Rodman hatte die Uhren allesamt verschenkt. „Ich habe versucht, den Leuten zu gefallen... Ich wollte nur, dass die Leute mich mögen“, sagte er in einem früheren Interview über den Vorfall.

Rodman: Über Umwege zum NBA-Star

Etwa zu dieser Zeit erlebte Rodman jedoch auch einen Wachstumsschub, der maßgeblich für seinen späteren sportlichen Erfolg war. Mit 18 schoss er von gerade einmal 1,80 Metern auf eine NBA-reife Größe von 2,01 Metern in die Höhe. Diese Entwicklung brachte Rodman dazu, es noch einmal mit dem Basketball zu probieren, wodurch er erstmals im organisierten Basketball landete und eine erfolgreiche Zeit am College absolvierte.

In der NBA landete der Spätstarter dennoch erst mit 25 Jahren, nachdem er im Draft 1986 an 27. Stelle von den Detroit Pistons ausgewählt wurde. Bei den zur damaligen Zeit als „Bad Boys“ bekannten Pistons musste sich Rodman zunächst beweisen und konzentrierte sich deshalb auf die beiden Faktoren, die ihn berühmt machen sollten: Rebounds und Verteidigung.

„Ich habe ein paar Jahre lang jeden Tag an meiner Verteidigung gearbeitet. Und plötzlich hatte ich sie so weit perfektioniert, dass ich wusste, wie die Spieler auf etwas reagieren würden, noch bevor sie es taten“, erklärte Rodman 2021 dem Modemagazin GQ.

„Die ganz andere Seite von Dennis Rodman“

1989 und 1990 feierte der inzwischen auch als „The Worm“ bekannte Rodman seine ersten beiden NBA-Titel mit Detroit, musste aber schon wenige Jahre später eine tiefe Lebenskrise durchschreiten. Nach der Scheidung von seiner Frau und dem Abgang von Trainer Chuck Daly wurde der damals 31-Jährige schlafend in seinem Auto entdeckt - neben ihm lag eine geladene Pistole.

Rodman kämpfte sich zurück ins Leben, beschrieb den Moment jedoch als „Wendepunkt“ und schloss sich lange Zeit zu Hause ein. „Ich wurde von dem sanftmütigen, bescheidenen, emotionalen Typen zu dieser ganz anderen Seite von Dennis Rodman. Als ich aus meinem Haus herauskam, kam der neue Dennis zum Vorschein“, verriet Rodman GQ.

Auch auf dem Spielfeld ließ sich eine Entwicklung feststellen. Nachdem Rodman 1993 zu den San Antonio Spurs wechselte, änderte sich auch sein Erscheinungsbild. Haare in den buntesten Farben, zahlreiche Tattoos und Piercings - ein neuer Dennis Rodman war geboren.

Eine Karriere zwischen Skandalen und kuriosen Auftritten

In seiner Karriere verpasste Rodman Spielanalysen oder ganze Trainingscamps, sammelte häufig Strafen und Sperren. Dennoch stand der Höhepunkt seiner Karriere noch bevor. 1995 schloss sich Rodman den Chicago Bulls an. An der Seite von Legende Michael Jordan feierte er zwischen 1996 und 1998 den ikonischen „Threepeat“ mit drei Meistertiteln in Serie.

Dabei wussten die Bulls um Erfolgstrainer Phil Jackson, dass sie Rodman abseits des Platzes an der langen Leine lassen mussten, und stellten unter anderem einen pensionierten Polizisten ein, der Rodman begleiten sollte.

Und das offenbar aus gutem Grund: Schon zu aktiven Zeiten schmiss „The Worm“ wilde Sex- und Drogenpartys und leistete sich eine kurze Affäre mit Weltstar Madonna, die er anschließend beschuldigte, gegen seinen Willen versucht zu haben, von ihm schwanger zu werden.

Dazu kamen weitere Geschichten wie die Blitz-Heirat mit dem Baywatch-Star Carmen Electra, die jedoch nur zehn Tage anhielt, Rollen in Filmen und Serien sowie ein legendärer Auftritt im Brautkleid zur Vermarktung seines Buchs „Bad as I Wanna Be“.

Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt und diverse Autofahrten unter Alkoholeinfluss bildeten weitere dunkle Kapitel im Leben des kontroversen Basketballers. Eine dieser Fahrten führte 2003 zu einem Motorradunfall, bei dem sich Rodman eine Beinverletzung zuzog, die nach kurzen Stationen bei den Los Angeles Lakers und Dallas Mavericks ein NBA-Comeback verhindert haben soll.

Zwischen Wrestling und Nordkorea: Rodman und die wilden Jahre nach der Karriere

Nach seiner Karriere setzten sich die wilden Eskapaden des Dennis Rodman jedoch nahtlos fort. Ein Wrestling-Match an der Seite von Hulk Hogan, Besuche beim nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, den er als „Freund fürs Leben“ bezeichnete, oder Wahlkampfunterstützung für Donald Trump (2016) und Rapper Kayne West (2020) standen dabei an der Tagesordnung.

Nachdem Rodman in der Vergangenheit auch mit großen Geldsorgen und jahrelanger Alkoholsucht - eine Folge seiner langen Zeit als Größe des Nachtlebens - zu kämpfen hatte, denke er heute laut eigener Aussage viel über sein Leben nach und wolle Wiedergutmachung leisten. Besonders bei seinen vier Kindern.