NFL 2021: Alle Infos zum Spielplan, Favoriten & Regeln im Überblick

Nachdem in der abgelaufenen Saison teilweise gar keine Zuschauer erlaubt waren, dürfen die Franchises die Ränge in ihren Arenen wieder voll besetzen. Doch es gibt Unterschiede. Die Las Vegas Raiders lassen nur geimpfte Fans rein, gleichzeitig fällt die Maskenpflicht weg. Andere Teams, etwa die New Orleans Saints und die Pittsburgh Steelers, schreiben Masken weiter vor. (NFL: Die wichtigsten Begriffe)