NFL: Tom Brady mit Sherman und Brown bei den Buccaneers - pikantes Spiel?

Sherman stellte in der Vergangenheit seine Klasse häufig genug unter Beweis. Kein Spieler in der NFL hat seit 2011 mehr Interceptions erzielt als der Veteran, darunter eine gegen seinen neuen Teamkollegen Brady. Der 33-Jährige kann wertvolle Erfahrung in eines der jüngsten Defensive Backfields der Liga bringen. Außerdem ist er ein sicherer Tackler, in dieser Saison bis dato eine Schwachstelle der Buccaneers-Defense.