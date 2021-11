NFL: Cam Newton zurück bei Carolina Panthers - ergibt das Sinn?

Sein direkter Nachfolger Teddy Bridgewater hatte 2020 nicht überzeugt und wurde nach Denver getradet, der aktuell verletzte Darnold ist offensichtlich auch nicht die Lösung. Der Neuzugang von den New York Jets baute sportlich nach einem 3:0 Start von Spiel zu Spiel ab und verletzte sich in der letzten Begegnung gegen die New England Patriots (6:24) schwer an der Schulter und wird vorerst ausfallen.