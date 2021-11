NFL: Le'Veon Bell von Ravens entlassen - der tiefe Fall eines Superstars

In der Folge erhielt er aufgrund seiner einjährigen Football-Abstinenz nicht die Angebote, die er sich erhofft hatte. Stattdessen nahm Bell das wahrscheinlich beste Angebot an, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob es passte. So lockten ihn 52 Millionen Dollar für vier Jahre - weniger als er 2016 hätte haben können - zu den New York Jets.