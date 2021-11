NFL: "OBJ" Odell Beckham macht Rams zu einem Monster

Außerdem setzt kein Team so sehr auf seine Receiver wie die Rams: Schon ohne Beckham bot Cheftrainer Sean McVay in 86 Prozent der Fälle drei oder mehr Receiver auf. 19 Prozent dieser Plays geht L.A. sogar mit gleich fünf Passfängern an - ebenfalls Ligaspitze! An Chancen wird es nicht mangeln.