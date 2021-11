NFL: Powerranking mit den Titel-Kandidaten Titans, Rams, Packers & Co. und ihre Probleme

Vorläufiger Tiefpunkt dabei ist das 10:20 gegen die Dolphins im Thursday Night Game, in dem Baltimores Offense erst viel zu spät aufwachte. Zwar laufen die Ravens auch diese Saison alles in Grund und Boden (154,1 Yards übertrifft kein Team), liegt bei den erzielten Punkten aber nicht einmal in den Top Ten - und die Defense ist auf Platz 22 ligaweit nur ein Schatten ihrer selbst. Ein tiefer Run in den Playoffs ist so nicht drin.