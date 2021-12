Rams & Odell Beckham Junior: Immer mehr NFL-Stars auf Corona-Liste

In der NBA mussten die Los Angeles Lakers am Dienstag ihr Training absagen, nachdem Talen Horton-Tucker positiv getestet worden war. In der NFL, die in der entscheidenden Saisonphase im Kampf um die Play-off-Plätze ist, setzten auch die Cleveland Browns acht Spieler auf die Coronaliste. Alleine am Montag hatte die Liga 37 Coronafälle vermeldet.