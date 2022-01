NFL-Playoffs: Power Ranking mit Brady und Rodgers - wer kommt in den Super Bowl?

Receiver Cooper Kupp steht mit seinen unfassbaren Zahlen (fast 2.000 Yards, 16 Touchdowns) für die herausragenden Qualitäten der Offense, in der OBJ mehr und mehr in seine Rolle findet. Die Rams haben offensiv das Potenzial, mit jedem Team mitzuhalten, defensive gefährliche Playmaker wie QB-Jäger Aaron Donald oder Corner Jalen Ramsey, der gegnerische Stars abmelden kann. In der AFC wäre L.A. klarer Super-Bowl-Kandidat - in der brutal starken NFC könnte es in Runde 2 schon eng werden.