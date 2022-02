NFL: Kuriose Fakten zum Super Bowl zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams

Stadion: Zum siebten Mal in der Geschichte findet ein Super Bowl in Los Angeles statt. Zuletzt war die NFL 1993 in der Stadt der Engel zu Gast. Damals gewannen die Dallas Cowboys mit 52:17 gegen die Buffalo Bills. Während damals in Pasadena gespielt wurde, befindet sich das neue Stadion in Inglewood und somit in der Nähe des Flughafens. Das Stadion kostete fünf Milliarden US-Dollar. Der Super Bowl hätte dabei fast in Dallas stattgefunden.