NFL: OBJ, Julio Jones, Stephon Gilmore und Gronkowski - diese Stars sind noch Free Agents

Nach vielen erfolgreichen Jahren bei den Atlanta Falcons versuchte Julio Jones in der vergangenen Saison sein Glück in Tennessee. Nach nur einer Saison, in der der Receiver nicht wirklich ins Rollen kam und einmal mehr von Verletzungssorgen geplagt wurde, haben ihn die Titans aber bereits wieder entlassen. Knüpft er bei einem anderen Team wieder an frühere Leistungen an?