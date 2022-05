NFL: Comeback-Beben um Colin Kapernick wird konkret

Die Raiders waren das erste moderne NFL-Team mit einem afroamerikanischen Headcoach (Art Shell) und einer weiblichen Chefin (Amy Trask). Der langjährige Raiders-Besitzer Al Davis (1929 - 2011, Marks Vater) war ein überzeugter Bürgerrechtler, der sich in den Sechzigern auch weigerte, die Raiders in Städten spielen zu lassen, in denen es noch die Rassentrennung gegeben hatte.