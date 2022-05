NFL: Gegner der Buccaneers in München - so entstand der Hype um die Seattle Seahawks

In jener Zeit entstand auch die „Legion of Boom“. Seattles Defensive um Richard Sherman, Bobby Wagner und Earl Thomas war für ihre harte und erfolgreiche Spielweise bekannt. In Gänze ließ sie nur wenige Punkte der Gegner zu. Ihre Defensive Backs führten die Liga in vielen Statistiken an, sodass die Defensive über einige Jahre das Maß aller Dinge in der NFL war. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)