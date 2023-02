NFL: Jimmy Garoppolo? 49ers-Coach macht Ansage!

Eine wichtige Entscheidung ist nun gefallen: Jimmy Garoppolo soll nicht Teil des Teams sein, das einen neuen Anlauf auf den sechsten Super-Bowl-Titel der Franchise-Geschichte nehmen will.

Am Mittwoch verkündete Headcoach Kyle Shanahan, dass die Niners und ihre Nummer 10 in der Zukunft getrennte Wege gehen werden.

Wörtlich sagte er auf die Frage, ob es ein Szenario gebe, in dem Garoppolo, der ab Sommer Free Agent ist, nach San Francisco zurückkehren könnte: „Nein, ich sehe dafür kein Szenario.“ (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

49ers: Lance und Purdy sind die Zukunft

Damit scheint klar, dass das zweitbeste Team der NFC nach der Regular Season mit den beiden Quarterbacks Trey Lance und Brock Purdy in die neue Saison gehen wird. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Im Oktober 2017 tauschten die New England Patriots den Mann aus Illinois für einen Zweitrundenpick nach San Francisco. Dort sollte er der Franchise-Quarterback der kommenden Jahre werden und die Männer in Rot und Gold in eine glorreiche Zukunft führen.