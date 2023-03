NFL: Dunkles Geheimnis bei Super-Bowl-Champion? Trainer der Kansas City Chiefs am Pranger

Auf dem Spielfeld waren die Kansas City Chiefs in der abgelaufenen NFL-Saison das Maß aller Dinge. Allerdings läuft beim Super-Bowl-Champion hinter den Kulissen offenbar nicht alles rund.

Ein aktueller Bericht der NFL Players Association (NFLPA) sagt aus, dass die Chiefs die Gesundheit ihrer Spieler am meisten vernachlässigt haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Demnach wurde der NFL-Champion unter allen 32 Teams in Bezug auf das Trainerpersonal als Schlusslicht eingestuft.

Chiefs-Profis wollen Verletzungen nicht melden

„Sie fühlen sich entmutigt, ihre Verletzungen zu melden“, bilanziert die Spielergewerkschaft über die Profis der Chiefs: „Sie haben das Gefühl, dass sie nicht das Maß an persönlicher Betreuung erhalten, das ihnen zusteht. Sie fürchten Konsequenzen, wenn sie sich für eine bessere Behandlung einsetzen.“

Die NFLPA fasste diese Erkenntnisse im Rahmen der ersten Ausgabe der „NFL Player Team Report Cards“ zusammen. Insgesamt 1.300 Profis aus der NFL wurden bei dieser Erhebung befragt. Anschließend erhielten alle 32 Teams Noten in verschiedenen Kategorien.

Auch in der Gesamtrangliste kommen die Chiefs mit Platz 29 nicht annähernd so gut weg, wie auf dem Spielfeld. Neben dem Trainerstab erhielten sie auch schlechte Noten für eine veraltete Trainingseinrichtung und für unbequeme Mannschaftsreisen.

Künftig sollen die Meinungen und Rückmeldungen der Spieler jedes Jahr von der NFLPA erhoben werden. Wechselwillige Spieler erhalten so einen zusätzlichen Einblick in das, was sie bei anderen Teams erwarten könnte.