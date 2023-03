NFL: Eagles wollen XFL-Regel für Onside Kick übernehmen - das spricht dafür

Eine Idee könnte schon bald Einzug in die NFL erhalten. So haben die Philadelphia Eagles, unlängst noch Super-Bowl-Verlierer gegen die Kansas City Chiefs, den offiziellen Antrag gestellt, den Onside Kick der XFL zu übernehmen.

Was das bedeutet? Statt wie gewohnt einen Kick auszuführen, der eher selten zum Erfolg führt, soll die Möglichkeit verbessert werden, nach einem Touchdown direkt wieder in Ballbesitz zu kommen.

XFL: Onside Regel bald bei der NFL?

Heißt konkret: Das Team, das einen Touchdown erzielt hat, bekommt die Option, einen 4th Down von der eigenen 20-Yard-Line auszuspielen. Damit der Ball behalten werden darf, muss das Team aber mindestens 20 Yards zurücklegen, um einen neuen 1st Down zu erhalten.

Wie erfolgversprechend es in der XFL dank der Onside Regel zugehen kann, hatten am ersten Spieltag die St. Louis Battlehawks bewiesen, denen gegen die San Antonio Brahmas der neue First Down gelang, der ihnen schließlich zum Comeback-Sieg verhalf.