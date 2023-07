Ein Jahr und Schluss? NFL: Superstar Rodgers lässt aufhorchen

Während es im ersten öffentlichen Training der New York Jets alles andere als ruhig zu ging, hat sich Superstar Aaron Rodgers nun über seine Zukunft geäußert.

Im April kam der NFL-Superstar in einem Blockbuster-Trade von den Green Bay Packers in den „Big Apple“. Im Umfeld der Jets machten sich Sorgen breit, wie lange Rodgers überhaupt noch spielen will.

Doch aktuellen Aussagen des 39-Jährigen zufolge plant er, noch einige Spielzeiten in New York zu absolvieren - mit einer kleinen Einschränkung.

„Die Jets haben viel für mich aufgegeben, und wenn ich nur ein Jahr spielen würde, würde ich ihnen wohl einen Bärendienst erweisen“, stellte der viermalige NFL-MVP im Interview mit ESPN klar.

Eine Hintertür lässt sich Rodgers dennoch offen: „Sollte sich dieses Jahr natürlich als magisches Jahr herausstellen, wer weiß?“ Könnte bedeuten: Sollten die Jets in der neuen Saison den Super Bowl gewinnen, könnte Rodgers‘ Engagement wohl ganz schnell Geschichte sein.

NFL-Superstar Rodgers: „Mein Körper fühlt sich sehr, sehr gut an“

Auch seine physische Verfassung spielt eine wichtige Rolle in Rodgers Zukunftsplanung. „Es kommt darauf an, wie sich mein Körper anfühlt. Ich habe in dieser Offseason einige Veränderungen in Bezug auf das Training und die Ernährung vorgenommen“, erklärte Rodgers. „Mein Körper fühlt sich sehr, sehr gut an.“

Jedoch bleibt das Alter nicht ohne Folgen, wie Rodgers zugibt: „Wenn man älter wird, wacht man manchmal morgens auf und denkt: ‚Warum tut das weh? Warum tut mein Knie weh? Warum tut meine Schulter weh?‘“

Seine Ernährung hat der NFL-Superstar umgestellt, verzichtet auf Früchte und verarbeitete Lebensmittel und setzt vor allem auf Proteine. Wie sich das auf seinen körperlichen Zustand auswirkt, wird die Zeit zeigen.