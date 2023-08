NFL: Erneuter Abbruch-Schock in der Saisonvorbereitung

In der NFL ist es bei einem Vorbereitungsspiel erneut zu einem Besorgnis erregenden Verletzungsvorfall gekommen - die in einem Abbruch der Partie zwischen den Miami Dolphins und Jacksonville Jaguars mündete.

Dolphins geben Entwarnung bei Davis

Noch in der Nacht auf Samstag gaben die Dolphins Entwarnung. Davis ist bei Bewusstsein und kann alle Gliedmaßen bewegen.

„Es war offensichtlich eine harte Szene. Das Spiel, das wir alle so lieben, und dann zu sehen, wie jemand so zu Boden geht... Ich weiß, dass wir alle an ihn denken“, sagte Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence.