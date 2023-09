Nach Horror-Verletzung: Aaron Rodgers mit erstaunlicher Ansage

Aaron Rodgers hat sich zum ersten Mal nach seiner schweren Verletzung bei seinen Fans gemeldet. Der Quarterback der New York Jets bedankte sich via Instagram bei allen, die ihn kontaktiert hatten, um ihn aufzubauen und erklärte, dass er versuchen wolle, allen zu antworten. Zu seiner Gefühlslage nach dem bestätigten Achillessehnenriss schrieb er: „Ich bin wirklich untröstlich und durchlebe alle Emotionen, aber ich bin sehr gerührt und demütig von eurer Unterstützung und Liebe.“

Der viermalige NFL-MVP bat seine Fans weiterhin um Unterstützung, da er „den Genesungsprozess am heutigen Tag beginne“. Zum Ende seines Posts gab der 39-Jährige sich kämpferisch, an ein Karriereende, das nun viele befürchten denkt er offenbar nicht: „Die Nacht ist am dunkelsten vor der Dämmerung. Und ich werde einmal mehr aufstehen. Stolz auf meine Jungs, 1-0.“