NFL: "Sie brauchen einen besseren Quarterback - und es könnte jeder sein"

Sowohl Garrett Wilson als auch Trainer Robert Saleh nahmen den schon in der Vergangenheit oft kritisierten Quarterback nach der Partie in Schutz. Das Urteil der meisten externen Beobachter fiel strenger aus: „Wenn New York in die Playoffs will, muss es jemand Besseren finden als Wilson. Und das könnte jetzt jeder Quarterback sein“, ätzt CBS.