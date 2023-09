NFL-Quarterback erlebt Albtraum: Schlechtestes Spiel seiner Karriere

Böser Fehlstart in die NFL-Saison: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich die New York Giants eine empfindliche Klatsche zugezogen. Mit 0:40 verlor das Team um Quarterback Daniel Jones gegen die Dallas Cowboys.

Das war nicht nur der Offensive der Cowboys geschuldet, vor allem die starke Defensive, die bereits vor der Pause vier Sacks gegen Jones hatte, spielte eine große Rolle.

Nach Informationen von Next Gen Stats trug Micah Parsons mit vier Pressures und einem Sack aus 18 Pass-Rush-Snaps eine große Verantwortung im Defensivspiel. Insgesamt hielt die Defensive der Cowboys die Giants bei 63 Passing Yards und 171 Total Yards.

Mit der guten Defensivarbeit brachten die Cowboys auch Jones zum Verzweifeln, der mit einem Passer Rating von 32,4 das bisher schlechteste Spiel seiner Karriere absolvierte. Darüber hinaus musste er sieben Sacks einstecken, zwei Interceptions (darunter ein Pick Six) taten ihr übriges.

Erstaunlich: Auf der Gegenseite verzeichnete Dak Prescott nicht einen Touchdown-Pass, das Laufspiel reichte gegen die Giants völlig aus. Tony Pallard (zwei Touchdowns) und KaVontae Turpin (ein Touchdown) taten sich dabei besonders hervor.

Packers beweisen sich auch ohne Rodgers

Die Green Bay Packers traten erstmals seit vielen Jahren ohne ihren Superstar Aaron Rodgers an, der die Franchise in Richtung New York Jets verlassen hatte. Doch auch mit Jordan Love als Quarterback konnten sich die Packers mit 20:38 gegen Erzrivale Chicago Bears durchsetzen. Mit 245 Yards und drei Touchdowns zeigte sich Love nämlich durchaus effizient.

Auch Packers Running-Back Aaron Jones zeigte mit 127 Scrimmage-Yards bei nur 13 Touches ein herausragendes Spiel, jedoch musste er mit einer Oberschenkelverletzung vorzeitig das Feld verlassen.

Romeo Doubs fing zwei Touchdown-Pässe und bewies somit, dass das Passspiel der Packers auch ohne den verletzten Christian Watson funktionierte.

Dolphins gewinnen kurz vor Schluss

In einem spannenden Spiel schlugen zudem die Miami Dolphins die Los Angeles Chargers mit 36:34. Von einer Intentional-Grounding-Strafe gegen die Chargers in ihrem letzten Drive, konnte sich das Team nicht mehr erholen, denn im 4th Down schaffte Jaelan Phillips einen Sack gegen Justin Herbert und machte letztendlich den Deckel drauf.

Allerdings bereitete auch die Offense der Dolphins den Zuschauern ein großes Spektakel. 1:45 Minuten vor Schluss war es Quarterback Tua Tagovailoa, der Tyreek Hill in der Endzone fand und das Team aus Miami zum Sieger machte. Insgesamt warf Tagovailoa für 466 Yards und kam auf drei Touchdowns, jedoch verlor er auch einen Fumble und warf einen Pick.

Auf der anderen Seite war es Running Back Austin Ekeler, der mit 164 Scrimmage-Yards und einem Touchdown der beste Mann für die Chargers war. Am Ende kam das Team aus LA jedoch „nur“ auf 433 Total Yards, während die Dolphins auf 536 kamen.

Alle Ergebnisse der Abend-Session

Sonntag, 10. September (Spiele ab 22.25 Uhr MESZ)

New England Patriots vs. Philadelphia Eagles 20:25

Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders 16:17

Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams 13:30

Los Angeles Chargers vs. Miami Dolphins 34:36

Chicago Bears vs. Green Bay Packers 20:38

Montag, 11. September (Spiele ab 2.20 Uhr MESZ)