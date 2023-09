Rodgers-OP "großartig" verlaufen: Superstar dankt dem GOAT

NFL-Superstar Aaron Rodgers hat sich nach seinem Achillessehne-Riss mit einem erneuten Update gemeldet. Wie der 39-Jährige in seiner Instagram-Story am Freitag berichtet, wurde er erfolgreich operiert.

Die OP sei „großartig“ verlaufen, schrieb der Quarterback der New York Jets, der sich beim Saisonstart gegen die Buffalo Bills in der Nacht auf Dienstag schon nach vier Spielzügen so schwer verletzt hatte.