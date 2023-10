NFL in Frankfurt: Das müssen die Football-Fans wissen

Sky is the limit! Getreu diesem Motto schlagen die vier NFL-Teams in Frankfurt ihre Zelte auf. Los geht‘s am 5. November mit dem aktuellen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später, am 12. November, treffen die in Deutschland sehr beliebten New England Patriots auf die Indianapolis Colts. In der Mainmetropole stehen zwei Festtage auf dem Programm.

Alexander Steinforth ist seit knapp zwei Jahren nun der „Deutschland-Chef“ der NFL. „Wir wollen eine freundliche Übernahme von Frankfurt vornehmen“, sagte er bei einem Pressegespräch bestens gelaunt und voller Vorfreude.

Frankfurt wird sich vom 4. bis 11. November in eine Football-Stadt verwandeln. Neben den jeweils 48.000 Zuschauern, die sich beim Millionen-Run auf die heißbegehrten Tickets für die beiden Partien im Deutsche-Bank-Park durchgesetzt haben, sollen auch die restlichen Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Chiefs wollen Mahomes bekannter machen

Mike Josef (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, will der Euphorie keine Grenzen setzen: „Es wird viele Möglichkeiten für Fotos geben. Wir werden die Super-Bow-Ringe und Trophäe präsentieren. Es wird Mitmachmöglichkeiten, etwa eine Quarterback-Challenge, geben.“ Kansas City wird mit einem Boot - einem „Eyecatcher“, wie Josef betonte - auf dem Main schippern.

Und dabei auch seinen Star-Quarterback Patrick Mahomes präsentieren. „Es ist eine große Ehre, den im Moment vielleicht besten Spieler der NFL in Frankfurt zu Gast haben zu dürfen“, freute sich Steinforth auf SPORT1-Nachfrage.

Die Chiefs haben als eines von vier NFL-Teams Marketingrechte für Deutschland und arbeiten bewusst und intensiv daran, den zweimaligen Super-Bowl-Sieger Mahomes auch Nicht-NFL-Fans bekannter zu machen. Um diese Dimension noch einmal deutlich zu machen: Bis 2032 steht der Spielmacher bei den Chiefs unter Vertrag. Aufgrund einer kürzlich vorgenommenen Vertragsanpassung kann er alleine in den kommenden vier Jahren mehr als 210 Millionen US-Dollar verdienen.

Frankfurt bietet NFL-Fans vieles an

Patrik Meyer ist Managing Director bei der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH. Er hat seit 25 Jahren Erfahrung im Event-Geschäft und weiß, was auf ihn, seine Mitarbeiter und die etlichen Teammates - wie die Volunteers genannt werden - zukommt. Meyer muss alles im und rund um das Stadion im Blick behalten. „Es werden Fans aus ganz Deutschland und aus dem Ausland anreisen. Wir haben eine ganz andere Situation als bei einem Bundesligaspiel“, betonte Meyer.

Die Autobahnbeschilderung auf der angrenzenden A3 wurde für die Autofahrer angepasst, die Parkplätze sollten so gefunden werden. Es gibt zudem eine Buchungsmöglichkeit für Ticketinhaber. Die Fans werden per E-mail informiert und können ihre Parkplätze vorbuchen und so ein „Rumirren“, wie es Meyer nannte, verhindern. Er wies zudem deutlich darauf hin, dass man eine Anreise ohne Karte vermeiden sollte, da die Party nur auf dem Stadiongelände stattfindet.

Meyer weiß um die besondere Verantwortung rund um die Partien. Es geht um viel Geld. Rund um das NFL-Match zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks in der Allianz Arena generierte die Stadt München im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von rund 70 Millionen Euro. „Vielleicht toppen wir das in Frankfurt. Es sind Football-Festspiele in der Football-Hochburg Frankfurt“, betonte Steinforth.

Der Vorteil gegenüber München: Frankfurt kann die Spannung acht Tage lang hochhalten, für gute Unterhaltung sorgen. Die Fans, die bei der Ticketzuteilung leer ausgegangen sind, sollen dennoch voll auf ihre Kosten kommen. Festtage eben - und das ganz kurz vor Beginn der Karnevalssaison.

Taylor Swift als Gast?

Natürlich zieht das auch die Prominenz an. In München waren neben zahlreichen Fußball-Profis auch Tennisstar Alexander Zverev mit Freundin Sophia Tomalla oder ehemalige Größen wie Michael Ballack vor Ort. Das wird auch in Frankfurt der Fall sein.

Mahomes und Kollegen stehen zwar im Mittelpunkt. Aber es gibt auch noch eine andere Frage, die über Touchdown, Interception und Fumble hinausgeht: Kommt Sängerin Taylor Swift, die neue Freundin des Tight Ends Travis Kelce, nach Frankfurt? „Wir haben angefragt bei den Chiefs. Taylor Swift könnte da sein“, sagte Steinforth. Die US-Amerikanische Sängerin tritt erst am 9. November zum Start ihrer Südamerika-Tournee in Buenos Aires auf, sie hätte also etwas Luft.