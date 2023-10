NFL: "Freak" Rodgers überrascht mit Fortschritten nach Achillessehnenriss

Lediglich etwas mehr als vier Wochen ist es her, dass sich Aaron Rodgers beim Saison-Auftakt seiner New York Jets die Achillessehne riss - im Alter von 39 Jahren wohlgemerkt: Umso mehr staunten Fans am Wochenende, als der viermalige NFL-MVP während dem Aufwärmen vor dem 20:14-Sieg gegen die Eagles schon wieder auf dem Platz stand.