NFL: Jetzt wird es verrückt! Muss Mahomes auf ungewohnter Position ran?

Könnte Patrick Mahomes in Zukunft für die Kansas City Chiefs mit einer zweiten Funktion auflaufen?

Als der Einsatz des regulären Punters der Chiefs, Tommy Townsend, am vergangenen Wochenende fraglich war, musste der Special Teams Coach Dave Toub sich mit möglichen Alternativen beschäftigen. Der Ersatz-Punter der Super-Bowl-Sieger ist niemand Geringeres als Patrick Mahomes! Der Quarterback scheint den Coach im Training überzeugt zu haben. ESPN berichtete das am Donnerstagabend.

Gegen die Broncos am letzten Wochenende konnte Townsend zwar spielen, aber auch in der Woche vor dem Spiel gegen die Los Angeles Chargers steht der reguläre Punter auf der Verletztenliste. Die Chiefs sind bekannt dafür, ihre Spieler bei Bedarf auf ungewohnten Positionen einzusetzen. In der vergangenen Saison hatte Safety Justin Reid im ersten Saisonspiel einen Extrapunkt als Kicker erzielt, da der ursprüngliche Kicker Harrison Butker verletzt ausgefallen war.