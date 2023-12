NFL: MVP? Cowboys-Anführer Dak Prescott straft alle Kritiker ab

Prescott der beste Quarterback der NFL

Bisher überzeugte der Spielmacher in den zwölf Partien mit satten 26 Touchdown-Pässen. Niemand in der NFL kommt da heran! Dabei leistete sich Prescott kaum Fehler und warf nur sechs Interceptions. In den vergangenen sieben Partien waren es sogar 21 Touchdowns und nur zwei Interceptions.

Prescott durchlebt schwere Schicksalsschläge

Doch damit nicht genug: Prescott befand sich ohnehin schon in einem tiefen Loch und hatte Depressionen. „Ich wusste, nicht, was ich da durchmachte, und hatte überhaupt nicht geschlafen. Aber eine Nacht lang schlief ich so gut wie noch nie. Ich verpasste mehr als zehn Anrufe meines Bruders und so kam mein Vater in mein Schlafzimmer, um mir zu erzählen, was passiert war. Ich bin also nach der besten Nacht, die ich seit langer Zeit hatte, mit den schlimmsten Nachrichten aufgewacht, die ich je erfahren werde.“