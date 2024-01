Ende einer Ära: Patriots-Head-Coach Bill Belichick geht

Star-Trainer Bill Belichick und die New England Patriots gehen getrennte Wege. Wie der 71-Jährige und Patriots-Besitzer Robert Kraft am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gemeinsam verkündeten, beenden sie einvernehmlich ihre Zusammenarbeit nach 24 Saisons.

Seit 2000 war Belichick im Amt und holte mit dem Team aus Foxborough sechs Super-Bowl-Siege. Damit ist er der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der US-Football-Profiliga NFL.

Gemeinsam mit Quarterback-Legende Tom Brady hatte Belichick eine Ära geprägt. 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 und 2019 holte das Trainer-Spieler-Duo den Super Bowl. Mit Ende der Saison 2019/20 verlies Brady die Patriots nach 20 Jahren im Team. Mit ihm ging allerdings auch der Erfolg. Die Patriots schafften es anschließend unter Belichicks Leitung nur noch 2021 in die Play-offs.

In dieser Spielzeit verpassten Quarterback Mac Jones und Co. den Kampf um die Vince Lombardi Trophy so früh wie seit 2000/01 nicht mehr. 2023/24 schlossen sie mit 13 Niederlagen und nur vier Siegen abgeschlagen auf dem letzten Platz der AFC East ab.