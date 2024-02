NFL-Geschäft knallhart: Super-Bowl-Held wird entlassen

Die Chiefs haben die Entlassung in der Nacht bestätigt, sie verabschiedeten Valdes-Scantling via Social Media mit einer Grafik und den Worten „Zweimaliger Super-Bowl-Champion. Danke für alles.“

Valdes-Scantling fing einen Touchdown im Super Bowl

Valdes-Scantling kam vor zwei Saisons von den Green Bay Packers nach Kansas City. In seiner Debüt-Saison fing er 42 Pässe für 687 Yards (zwei TDs), konnte sich jedoch nicht verbessern: 2023 standen ihm nur 21 Catches für 315 Yards zu Buche (ein TD), seine größten Momente hatte er jedoch in den Playoffs.

Weitere Personalien bei den Chiefs in Bewegung

Bei den Chiefs sind zuletzt auch andere Personalien in Bewegung gekommen, die mit Valdes-Scantling in Zusammenhang stehen: Wie ESPN ebenfalls berichtet, haben die Chiefs Cornerback L‘Jarius Sneed mitgeteilt, dass er damit rechnen muss, mit der so genannten „Franchise Tag“ weiter an die Chiefs gebunden und vom Free-Agent-Markt ferngehalten zu werden.