NFL: Knallhart Aussortiert! Werner macht RTL Vorwürfe nach Ausbootung beim Super Bowl

Das 25:22 der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl bleibt den Football-Fans wohl noch lange in Erinnerung. Denn es war das längste Endspiel in der Historie der NFL.

Am Mikrofon führten so die beiden ehemaligen NFL-Stars Markus Kuhn und Sebastian Vollmer gemeinsam mit den Kommentatoren Patrick Esume sowie Florian Schmidt-Sommerfeldt durch die Partie.

Werner wütet nach Super Bowl

Doch den Fans fiel auf, dass einer fehlte: Björn Werner. Der ehemalige Star der Indianapolis Colts war zuvor an nahezu jedem Wochenende am RTL -Mikrofon im Einsatz gewesen und ist ein Liebling der Anhänger.

Er reiste auch mit in die USA, drehte mit seinen Kollegen in den Tagen vor dem Spiel viele Beiträge - wurde dann vom Sender aber offenbar aussortiert. So berichtet es Werner selbst nun in seinem Podcast „Football Bromance“, den er gemeinsam mit Esume veröffentlicht.