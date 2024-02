NFL: Mahomes und Purdy - zwei grundverschiedene Quarterbacks

Superstar Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs gegen den (noch) eher unbekannten Brock Purdy von den San Francisco 49ers: Die Quarterbacks der Super-Bowl-Teilnehmer könnten unterschiedlicher kaum sein. Der SID zeigt, warum das so ist:

Mit erst 28 Jahren wird Mahomes schon jetzt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der Football-Profiliga NFL angesehen. Mit seinen Chiefs gewann er 2020 und 2023 den Super Bowl, 2018/19 und 2022/23 wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Purdy (24) dagegen hat in seiner gesamten Profikarriere gerade einmal 25 Spiele bestritten, bei den 49ers ist er auf leisen Sohlen zum Stammspieler geworden.

Mahomes wurde 2017 in der ersten Runde des NFL-Drafts als zehnter Pick ausgewählt. Der Quarterback der Texas Tech University, Sohn eines ehemaligen Profi-Baseballspielers, galt nach starken Leistungen am College als Spieler mit großer Zukunft, wenn auch nicht unbedingt als kommender Topstar. In seiner ersten Saison musste er sich dann auch hinter Alex Smith einordnen, dem ehemaligen Quarterback der 49ers.