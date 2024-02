NFL: Rätselraten um Super-Bowl-Halbzeitshow um Usher

Nun ist es wieder so weit: In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der diesjährige Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers statt.

Rätselraten um ersten Song des Abends

DK Metcalf, Wide Receiver bei den Seattle Seahawks, hat da eine andere Meinung und glaubt, dass Usher die Show mit seinem Song „You Don‘t have to Call“ eröffnet - hofft aber, dass es „U Got it Bad“ oder „Burn“ ist.