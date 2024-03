NFL: Spektakulärer Trade formiert bemerkenswertes Quarterback-Duo

Pittsburgh Steelers haben nun zwei neue Quarterbacks

Die Traditions-Franchise - in den vergangenen sechs Jahren nie über die Playoff-Runde 1 hinausgekommen - hat in der Offseason schon mehrere deutliche Signale gesetzt, dass sie in den kommenden Jahren mehr vorhat. Auch die Verpflichtung von Defensiv-Ass Patrick Queen hat in dieser Hinsicht aufhorchen lassen.