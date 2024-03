NFL: Warum Russell Wilson perfekt zu den "neuen" Steelers passt

Klar ist: So wie vergangene Saison konnte es bei den Steelers nicht weitergehen. Gegen Ende der Spielzeit schien durch die Entlassung von Offensive Coordinator Matt Canada zwar Besserung in Sicht, für den ersten Playoff-Sieg seit 2016 reichte es allerdings mal wieder nicht.

Wilson als Heilsbringer

Steelers ohne Nachteil

Wilson gibt den Steelers genau das, was sie dringend benötigen

Denn Wilsons Topform kann den Steelers genau das bieten, was ihnen in den zurückliegenden Jahren fehlte: ein funktionierendes Passspiel. Schließlich warfen in der vergangenen Saison nur die New York Jets weniger Touchdown-Pässe (11) als die Steelers (13). Der bisherige Starter Pickett warf in zwölf Einsätzen lediglich sechs davon (4 INTs).