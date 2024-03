NFL-Überraschung: Titans verstärken Offensive

Faustdicke Überraschung in der NFL ! Wide Receiver Calvin Ridley hat knapp eine Stunde, nachdem die Teams offiziell neue Spieler unter Vertrag nehmen dürfen, seinen Abgang bei den Jacksonville Jaguars verkündet.

Der 29-Jährige verlässt das Team nach anderthalb Jahren wieder und spielt zukünftig für die Tennessee Titans, die in derselben Division wie die Jaguars spielen.

Trotz langer Pause: Ridley glänzt bei Jaguars

Diesen Wechsel lässt sich Ridley sehr gut bezahlen. Er unterschreibt laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vier-Jahres-Vertrag. In diesem Zeitraum kann er bis zu 92 Millionen Dollar verdienen, davon sind 50 Millionen garantiert.

Diese saftigen Deal hat sich der 2018er Erstrundenpick mit starken Leistungen mehr als verdient. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 1.016 Receiving Yards und acht Touchdowns.

Diese Leistung ist umso beeindruckender angesichts der Tatsache, dass Ridley anderthalb Jahre lang kein Spiel absolviert hat. 2021 verließ er die Atlanta Falcons mitten in der Saison wegen psychischen Problemen, ehe er im folgenden Jahr wegen illegaler Wetten auf NFL-Spiele für ein komplettes Jahr gesperrt worden war.

In dieser Zeit hatten die Jaguars für Ridley getradet und dafür einen Fünftrundenpick 2023 sowie einen Drittrundenpick in diesem Jahr nach Atlanta geschickt.

Nach Henry-Abgang: Titans verstärken Offensive

Dabei stachen sie nicht nur die Jaguars aus, sondern auch ein weiteres Team. So wurde in den vergangenen Tagen New England Patriots als heißer Anwärter für Ridley gehandelt.