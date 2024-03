NFL: Quarterback-Überraschungswechsel mit Folgen

Laut übereinstimmenden Medienberichten sichert sich die NFL -Franchise Sam Howell. Der 23-Jährige kommt per Trade von den Washington Commanders und fordert Geno Smith um dessen Stammplatz heraus.

Dafür schicken die Seahawks einen Dritt- und Fünftrundenpick im Draft in die US-Hauptstadt. Im Gegenzug bekommt das Team neben Howell noch einen Viert- und Sechstrundenpick von den Commanders.

Howell mit Licht und Schatten bei Commanders

Der Quarterback war 2022 in der fünften Runde gedraftet worden. In der vergangenen Saison hatte der damalige Head Coach Ron Rivera ihn zum Starter gemacht.

Doch trotz der Lichtblicke offenbarte er auch einige Schwächen. So warf er genauso viele Touchdowns wie Interceptions (21) und wies so lediglich ein Passer Rating von 78,9 auf.

Nach Howell-Trade: Smith auf dem Abstellgleis?

In Seattle, die Drew Lock in der Free Agency haben gehen lassen, soll Howell nun offensichtlich Druck auf Geno Smith machen - mindestens. Der 33-Jährige hatte vor zwei Jahren den Startplatz von Russell Wilson übernommen und dabei mit überraschend guten Leistungen überzeugt.

Dennoch hatte er in der abgelaufenen Spielzeit einige Wackler offenbart und nicht mehr auf dem Niveau aus dem ersten Jahr performt. „Er ist ein Starter, bis er es nicht mehr ist“, sagte der General Manager der Seattle Seahawks, John Schneider, im Februar vielsagend über Smith.

Somit könnte es in der Vorbereitung zu einem Duell um den Platz in der Startelf geben, zumal es in Ryan Grubb einen neuen Offensive Coordinator gibt.